De politie heeft dinsdagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht beelden getoond van de verdachte van een gewapende overval 19 december op een modezaak aan de Waagstraat in Groningen.

Een zeventienjarige stagiair stond die dag rond 12.30 uur in de herenmodewinkel Per Lui toen een man de zaak met een wapen binnenviel. Aangezien er op dat moment niemand anders in de winkel was, vermoedt de politie dat de overvaller wachtte op het juiste moment.



De verdachte is een witte man van ongeveer 1.70 meter met een stevige lichaamsbouw. Hij droeg een opvallend bordeauxrood trainingspak oranje strepen op de zijkant, vermoedelijk een trainingspak van FC Barcelona. Hij fietste die middag op een dure mountainbike van het merk Bergamont.

Naast geld maakte de man ook meerdere exclusieve truien van Carlo Carlucci buit. De truien zijn mogelijk ergens anders te koop aangeboden.

De politie komt graag in contact met mensen die de verdachte ergens hebben gezien of weten wie hij is.