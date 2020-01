Vijf start-ups testen op 15 tot en met 17 januari hun prototypes tijdens Eurosonic Noorderslag (ESNS) op de Grote Markt in Groningen. Zo onderzoekt een van de start-ups hoe je mensen tot een duurzamer eetpatroon kan bewegen, proeven festivalgangers Nederlandse sojamelk en schenken barista's hun koffie in eetbare koekjesbekers.

De ondernemers van E-Waste Arcades willen met hun interactieve vuilnisbakken het opruimen en scheiden van afval stimuleren. Het vernieuwde prototype verzamelt onder meer data over wanneer, waar en hoeveel afval is ingezameld. Zo is sneller duidelijk wanneer een volle bak geleegd kan worden.

Op de Grote Markt staat tijdens het festival een escaperoom. Cybersecuritybedrijf Qbit laat festivalgangers hier ontdekken hoe makkelijk het is om privacygevoelige informatie te hacken. In de escaperoom kunnen bezoekers in de huid van een hacker kruipen. Spelers vergroten zo hun bewustzijn op het gebied van cyberveiligheid.

In de Grote Zaal van de Oosterpoort wordt tijdens het festival de allereerste Nederlandse sojamelk geschonken. Sojamelk wint de laatste jaren rap aan populariteit als plantaardig alternatief voor zuivel, maar de sojaproducten in de supermarktschappen komen vaak nog uit verre landen.

De kans is aanwezig dat bezoekers van het festival hun koffie geserveerd krijgen in een eetbare koffiebeker van start-up Cupbite. Bij de test gaat niet alleen om de smaak van de bekers, maar ook om de werkbaarheid voor de barista's.