Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt in de uitzending van dinsdag aandacht aan de gewapende overval op een herenkledingzaak in de Waagstraat in Groningen op 19 december vorig jaar. In de uitzending worden beelden van de verdachte getoond.

De winkel werd rond 12.35 uur overvallen. Onder bedreiging van een vuurwapen moest de winkelmedewerker, een zeventienjarige jongen, geld en kleding afgeven.

Volgens het signalement van de politie is de verdachte een witte man van rond de 1,70 meter lang, met een stevig postuur. Hij droeg een bordeauxrood trainingspak met oranje banen op de mouwen en pijpen. Vermoedelijk gaat het om een trainingspak van FC Barcelona. De man reed op een mountainbike van het merk Bergamont.

De uitzending van Opsporing Verzocht begint dinsdag om 20.30 uur op NPO1.