Drie medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben 1,2 miljoen euro aan college- en subsidiegeld weggesluisd naar hun eigen stichting Network on Humanitarian Action. Dat staat in een brief van het bestuur van de Letterenfaculteit in handen van de NOS.

Alle drie de medewerkers waren werkzaam bij de letterenfaculteit. De universiteit schrijft "arbeidsrechtelijke" maatregelen tegen hen te hebben getroffen. Wat die maatregelen precies inhouden, is niet bekend. Ook heeft de RUG aangifte gedaan van subsidiefraude en valsheid in geschrifte.



De stichting organiseert universitaire programma's voor studenten die zich willen inzetten in buitenlandse crisisgebieden. Volgens de universiteit was het echter onduidelijk hoe de stichting precies werd gefinancierd, waarop een onderzoek werd ingesteld. Daaruit is gebleken dat het drietal 1,2 miljoen euro aan publiek geld heeft weggesluisd naar de stichting.

Het faculteitsbestuur neemt het de drie medewerkers kwalijk dat ze met hun handelen het vertrouwen van de universiteit op het spel hebben gezet. De RUG organiseert dinsdag bijeenkomsten op de universiteit om medewerkers en studenten over de zaak te informeren.