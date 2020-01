De tentoonstelling Presence van Daan Roosegaarde in het Groninger Museum heeft 179.685 bezoekers getrokken. Volgens het museum heeft een tentoonstelling in de zomerperiode nog nooit zoveel bezoekers getrokken.

Directeur van het Groninger Museum, Andreas Blühm, had hoge verwachtingen van de tentoonstelling van Daan Roosegaarde en laat weten positief verrast te zijn over het resultaat. "Wat ons vooral opviel, was de creativiteit die de tentoonstelling bij de bezoekers van jong tot oud losmaakte. Iedereen was bezig met de schaduwen en de lichteffecten. Zoiets heb ik nooit eerder gezien."

Het effect op bezoekers maakte ook veel indruk op Daan Roosegaarde zelf. "Het is bijzonder om de persoonlijke interactie van zoveel mensen te zien, en hoe zij de tentoonstelling ontdekken."

Groninger Museum beleeft op een na beste jaar

Het Groninger Museum trok in heel 2019 ruim 324.000 bezoekers. Daarmee was 2019 het op één na beste jaar ooit voor het museum.

Ook dit jaar verwacht het museum weer veel bezoekers. Zo opent op 3 oktober de eerste internationale tentoonstelling ooit over The Rolling Stones. Ook staan er tentoonstellingen over de bevrijding en de De Ploeg-kunstenaar Alida Pott op de agenda.

Op dit moment heeft het museum een tentoonstelling over Alessandro Mendini, tevens de hoofdarchitect van het museum.