Een vrouw die vermoedelijk dronken was, is zaterdagavond rond 23.30 uur in het water van het Boterdiep beland aan de Van Eykstraat in Groningen.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse, waarna de vrouw uit het water is gehaald. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het slachtoffer er nu aan toe is, is volgens een politiewoordvoerder niet bekend. Ook is het onduidelijk waardoor de vrouw precies in het water belandde.