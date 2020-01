Op het Boterdiep in Groningen is donderdag rond middernacht een ernstig gewonde fietser aangetroffen op het fietspad, meldde de politie zaterdag via Facebook.

Het is nog onduidelijk hoe de fietser precies gewond is geraakt en hoe hij of zij er nu aan toe is.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht en is op zoek naar mogelijke getuigen van het incident.