Jouke de Vries, bestuursvoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen, heeft donderdagavond de Langman Prijs gewonnen. De prijs werd uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland met ongeveer negenhonderd ondernemers, bestuurders en minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport.

De Vries kreeg de prijs voor zijn inzet voor de RUG in heel Noord-Nederland. Hij opende dependances in Leeuwarden en er zijn plannen voor een vestiging met zogeheten IT-hub in Hoogeveen. Ook zijn er onderzoeksfaciliteiten bij het chemiecluster Delfzijl, Eemshaven en Emmen. "Dit actief Noordelijk denken én handelen, is voor de jury meer dan voldoende reden om Jouke de Vries de prijs toe te kennen", aldus het juryrapport.

De Langman Prijs werd dit jaar voor de derde keer uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan personen of instanties die grenzeloos denken, handelen, besturen en ondernemen, en daarmee impulsen geven aan de Noordelijke opinievorming of de economische ontwikkeling.



De prijs is vernoemd naar Harrie Langman, een Fries en voormalig minister van Economische Zaken. Hij was begin jaren zeventig van groot belang voor Noord-Nederland. Zo gaf hij de aanzet tot de verhuizing van rijksdiensten naar de noordelijke regio. Later stond hij aan de basis van een miljardensteun voor het Noorden, de zogenoemde Langman-gelden.