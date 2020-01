De Groningse gemeenteraadsfractie van het CDA wil laadpalen in de stad gaan uitrusten met een defibrillator (AED).

Hoewel er steeds meer AED's in de stad te vinden zijn, zijn ze niet altijd allemaal beschikbaar, bijvoorbeeld omdat ze in gebouwen hangen die 's avonds gesloten zijn, zegt het CDA. Door de defibrillators te koppelen aan laadpalen, komen er meer beschikbaar in de openbare ruimte.

"De komende jaren komen er steeds meer laadpalen bij. Deze combinatie is een efficiënte manier om meer AED's over de stad te verspreiden en de AED-dichtheid te verhogen", aldus CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens.

Het idee is afkomstig van City AED, die in 2018 de eerste laadpaal in Delft heeft uitgerust met een defibrillator.

In de commissievergadering van 8 januari bespreekt de gemeenteraad de combinatie van laadpalen met AED's.