De Green Energy Mill staat tijdens festival Eurosonic Noorderslag op de Vismarkt. De duurzame toren bestaat uit een windturbine en kleurrijke zonnecollectoren.

Tijdens het muziekfestival worden veel dieselgeneratoren gebruikt bij tijdelijke locaties. De Green Energy Mill is een duurzaam alternatief voor die generatoren. Er is gekozen voor een opvallend ontwerp om het bewustzijn over nieuwe energieoplossingen te vergroten.

De toren is ontwikkeld door studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Er zijn alle dagen studenten aanwezig om uitleg te geven over de toren. Speciaal voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 is er op donderdag 16 januari tussen 9.30 en 14.30 uur een scholenprogramma opgesteld rondom de duurzame toren. Deze bestaat uit een rondleiding en een quiz met de experts.

De GEM-tower is een initiatief van PowerVIBES, een Europees Interreg NWE-project met verschillende partijen en festivals uit Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk, onder leiding van de TU Eindhoven.

Eurosonic Noorderslag vindt plaats van 15 tot en met 18 januari.