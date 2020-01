Het nieuwe museum Storyworld opent komende zaterdag de deuren in Forum Groningen. De opening wordt verricht door verschillende stripfiguren, waaronder Aladdin, Aloy, Spiderman en Lucky Luke.

Storyworld is de opvolger van het Nederlands Stripmuseum in Groningen. De collectie bestaat onder andere uit strips, animaties en games.

Tijdens de opening zijn er in het Forum de hele dag workshops striptekenen. Ook kunnen aanwezigen korte animatiefilms kijken, geschminkt worden, gamen, strips lezen, tekendemonstraties bijwonen en buttons stampen.

Storyworld opent zaterdag ook zijn eerste expositie: The Art of Loish. De expositie toont de digitale kunst van Lois van Baarle - ook bekend als Loish. Van Baarle werkte mee aan tv-commercials, documentaires en computergames, waaronder The Stanwick Legacy, Mercy of the Gallows en Horizon Zero Dawn.

Het museum is zaterdag tot 18.00 uur open.