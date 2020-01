Het nieuwjaarsfeest in Forum Groningen heeft donderdagavond ongeveer 4.500 bezoekers getrokken. De gemeente Groningen spreekt van een "groot succes".

In het hele gebouw waren vanaf 19.00 uur optredens van verschillende artiesten, waaronder René Karst, Harry Slinger, Swinder en Inge van Calkar. Ook konden aanwezigen films over Groningen bekijken en hield burgemeester Koen Schuiling zijn eerste nieuwjaarsspeech.

Schuiling vroeg de Groningers in zijn speech meer aandacht aan elkaar te geven, omdat er veel tegenstellingen in de maatschappij opduiken. Ook was hij kritisch op het kabinet. "Dagobert Duck veranderde zijn naam in Wopke Hoekstra, liet het geld in Den Haag tegen de dijken klotsen, maar liet zijn kleine neefjes zonder reddingsvestjes aan dobberen", zei Schuiling, waarmee hij refereert aan de taken die de gemeentes hebben moeten overnemen van het Rijk.

In zijn speech vroeg de burgemeester ook aandacht voor de aardbevingsproblematiek. Het oplossen van schades en het versterken van huizen moet volgens hem nu echt van de grond komen. Ook brak hij een lans voor de Lelylijn, een snelle treinverbinding tussen Groningen en Amsterdam.

De gemeente kijkt tevreden terug op het feest, dat eerder in De Oosterpoort en MartiniPlaza werd georganiseerd. "De sfeer was goed en iedereen was enthousiast over deze nieuwe locatie", aldus de woordvoerder van de gemeente.