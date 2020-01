De gemeente Groningen geeft het traditionele nieuwjaarsfeest donderdagavond voor het eerst in Forum Groningen. Het feest begint om 19.00 uur.

Eerdere edities werden altijd in De Oosterpoort gehouden, maar nu opent het nieuwe Forum de deuren voor de grote nieuwjaarsborrel. Er is plek voor iets meer dan drieduizend mensen.

De locatie is anders, maar de opzet is wel vergelijkbaar met die van voorgaande edities. Burgemeester Koen Schuilling houdt om 20.00 uur een nieuwjaarstoespraak voor alle aanwezige Groningers en verschillende bands en artiesten zorgen voor de muziek. Onder andere René Karst en Drukwerk zijn in het gebouw te horen, net als de Groningse muzikanten Swinder, Inge van Calkar en The Tightropes.

Bezoekers kunnen zich verder ook vermaken tijdens de comedyavond, een silent disco en in de bioscoopzalen, waar de beste Groningse producties te zien zijn.