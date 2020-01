De jaarwisseling in Groningen is op een aantal kleine incidenten na rustig verlopen, stelt de politie.

Na middernacht vonden er in de binnenstad van Groningen meerdere kleine opstootjes plaats, doordat het uitgaanspubliek slaags met elkaar raakte.

In de Merelstraat liep een man vrijwillig een vreugdevuur in. De man liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere medische hulp.

Ook kwamen er in de stad enkele meldingen over actieve zakkenrollers binnen bij de politie.

Heel Noord-Nederland had tijdens Nieuwjaarsnacht last van dichte mist. Het KNMI gaf voor de provincies Friesland, Groningen en Drenthe code rood af vanwege het beperkte zicht. Door de mist vonden er meer verkeersongelukken plaats in de regio.

Naast slechte weersomstandigheden waren er in de regio verder meerdere meldingen van mishandeling, vernieling en brand.