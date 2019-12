Het nieuwe Forum Groningen heeft sinds de opening op 29 november meer dan 400.000 bezoekers getrokken. De 406.302e bezoeker werd op oudjaarsdag rond 12.00 uur vastgelegd door intelligente camera's.

“We wisten dat het de eerste weken erg druk zou worden, maar ruim 400.000 in een maand gaat natuurlijk elke verwachting te boven", zegt directeur Dirk Nijdam.

Sinds de opening is Forum vrijwel iedere dag drukbezocht en stonden er enkele keren rijen voor de deur. Op zaterdagen kwamen er gemiddeld 20.000 mensen naar het Forum.

Vooral het dak met het uitzicht over de stad trok veel bezoekers. Ook de georganiseerde activiteiten, zoals het IDFA filmfestival, de tentoonstelling AI: More than Human en het Roald Dahl Festival werden drukbezocht. Daarnaast kreeg de bibliotheek in Forum er in de eerste maand zo'n duizend nieuwe leden bij.

Het Forum hoopt het eerste jaar in totaal 1,3 miljoen bezoekers te trekken.

Het grootste deel van het gebouw is nu open. Op 11 januari opent ook nog het nieuwe museum Storyworld.