Groningen heeft 2020 ingeluid met tientallen vuurwerkslachtoffers en enkele kleine opstootjes in de stad. Het Brandwondencentrum in het Martiniziekenhuis in Groningen behandelde 37 slachtoffers met brandwonden, tien meer dan vorig jaar. Zestien daarvan waren veroorzaakt door vuurwerk.

Zeven andere slachtoffers werden behandeld voor brandwonden veroorzaakt tijdens het bakken van oliebollen of het bezoeken van een vreugdevuur. Tien van de behandelde patiënten in het brandwondencentrum waren jonger dan vijftien jaar.

Enkele slachtoffers raakten gewond door kindervuurwerk, zoals tolletjes of sterretjes. Sonja Scholten, brandwondenarts in het Brandwondencentrum in het Martini Ziekenhuis, waarschuwt voor kindervuurwerk. "Elk jaar worden kinderen bij ons binnengebracht met diepe brandwonden veroorzaakt door kindervuurwerk. Ik hoor vaak van ouders dat ze zich er niet bewust van waren dat ook kindervuurwerk gevaarlijk kan zijn. Als brandwondenarts wil ik benadrukken dat al het vuurwerk waar kruit in zit gevaarlijk kan zijn!"

SEH was rustiger dan voorgaande jaarwisseling

Op de Spoedeisende Hulp (SEH) was het met nieuwjaarsnacht daarentegen rustiger dan de voorgaande jaarwisseling. Negentig mensen werden daar behandeld, van wie vier voor vuurwerkletsel. Het ging vooral om letsel aan handen en gezicht. Zo liep een man brandwonden op toen hij vrijwillig een vreugdevuur inliep in de Merelestraat.

Vorig jaar werden in totaal 150 personen behandeld op de SEH tijdens nieuwjaarsnacht.

Politie treedt op bij enkele opstootjes

Ook de politie spreekt van een rustige jaarwisseling. Rond middernacht vonden in de binnenstad van Groningen meerdere kleine opstootjes plaats, waarbij een gevecht ontstond onder uitgaanspubliek.

Ook kreeg de politie tijdens nieuwjaarsnacht enkele meldingen binnen over actieve zakkenrollers.

Jaarwisseling 2018 verliep redelijk rustig

Ook vorig jaar verliep de jaarwisseling in Groningen redelijk rustig met tien aanhoudingen in de stad. Vooral in de wijk Paddepoel was het destijds rustiger dan verwacht, omdat normaal gesproken hier vaak vreugdevuren worden aangestoken. Bij de vorige jaarwisseling was dit ook het geval, maar leidde dit niet tot problemen.

Tijdens Oud en Nieuw werd wel een politieauto bekogeld met zwaar vuurwerk. Er zaten toen geen agenten in het voertuig.