Vijf studenten van de Hanzehogeschool Groningen introduceren op donderdag 16 januari een levend spel Waar is Wally in Groningen.

Normaal gesproken moeten mensen bij de prent Waar is Wally (in het Engels: Where's Wally en in Noord-Amerika: Where's Waldo) op zoek gaan naar het figuurtje Wally in een grote menigte van mensen. Bij het evenement van de studenten moeten deelnemers raadsels oplossen en zo alle Wally's in de stad vinden binnen de tijd.

Where's Waldo Groningen start op donderdag 16 januari om 18.15 uur in café De Doos. De kroeg is tevens de eindlocatie.

Deelnemers betalen inschrijfgeld, de opbrengt gaat naar de stichting MOVE, die kansarme kinderen koppelt aan studenten.