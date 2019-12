De gemeente Groningen heeft dit jaar tien vuurwerkvrije zones ingesteld in de stad. Zo is het tijdens Oudjaar verboden om in het uitgaansgebied in het centrum vuurwerk af te steken. Een overzicht van alle gebieden waar deze Oudejaarsavond geen vuurwerk mag worden afgestoken.

Onder het uitgaansgebied in Groningen vallen de Vismarkt, de Grote Markt, de Gelkingestraat, de Oosterstraat, de Poelestraat en de Peperstraat. Op onderstaande kaart is te zien waar in het centrum geen vuurwerk mag worden afgestoken.

Vuurwerkvrije zones in binnenstad Groningen. (Foto: Gemeente Groningen)

Toezicht in vuurwerkvrije zones

Buiten de zones mogen Groningers hun vuurwerk vanaf 31 december van 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur afsteken. Buitengewoon opsporingsambtenaren en beveiligers houden toezicht in de vuurwerkvrije zones, meldt de gemeente op haar website.

Naast het uitgaansgebied in de binnenstad stelt de gemeente negen andere vuurwerkvrije zones in.