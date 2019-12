De radio-DJ's van 3FM Serious Request hebben dinsdag het eindbedrag van 1,4 miljoen euro bekendgemaakt tijdens een grote slotshow op de Ossenmarkt in Groningen. Het geld gaat naar het Rode Kruis om jonge mensen te beschermen tegen mensenhandel.

De DJ's Mark van der Molen, Jorien Renkema, Frank van der Lende, Eva Koreman, Sander Hoogendoorn en Herman Hofman liepen sinds 18 december 500 kilometer van Goes naar Groningen. De presentatoren wisselden elkaar iedere acht uur af en maakten radio tijdens het lopen.

De DJ's waren rond 10.00 uur bij Assen. Vanaf daar zetten de lopers koers naar De Brink in Vries, waar tussen 13.00 en 14.30 een zogeheten 'Chequepoint' was. Dat zijn punten waar de dj's cheques in ontvangst namen. Vanaf Vries begon de laatste etappe naar het grootse eindfeest in Groningen.

Tijdens de eindshow waren vanaf 18.00 uur optredens van onder anderen Naaz, Merol, Blanks, Roxeanne Hazes en Snelle.