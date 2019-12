Van een nieuwe burgemeester tot de opening van het Forum Groningen: Groningen heeft een enerverend jaar achter de rug. Dit zijn de belangrijkste gebeurtenissen van 2019.

Koen Schuiling nieuwe burgemeester van Groningen

Vorig jaar december maakte burgemeester Peter den Oudsten bekend te willen stoppen als burgemeester van de stad. Hij stelde zich niet beschikbaar voor het burgemeesterschap van de nieuwe fusiegemeente. Door dit nieuws moest de gemeente Groningen, waar sinds 1 januari ook Haren en Ten Boer onder vallen, op zoek naar een nieuwe burgemeester.

In totaal solliciteerden dertien mensen naar het burgemeesterschap van Groningen: acht mannen en vijf vrouwen. De uiteindelijke keuze viel op Koen Schuiling (VVD). In oktober werd hij benoemd tot de nieuwe burgervader van de stad en nam hij het stokje over van Den Oudsten, die van 6 januari 2015 tot 27 september 2019 burgemeester van de vijfde stad van Nederland was.

Schuiling kwam zelf over vanuit Den Helder, waar hij al sinds 2010 burgemeester was. Toch is hij geen onbekende voor Groningen. Tussen 1998 en 2006 was de zestigjarige politicus ook wethouder van Economische Zaken in de stad.

Boeren forceren deur provinciehuis Groningen

In oktober voerden honderden boeren actie bij meerdere provinciehuizen in Nederland, waaronder in Groningen. In de stad was in eerste instantie sprake van een ludiek protest. De sfeer werd grimmig toen een tractor tot aan de deur van het provinciehuis was gereden en boeren het gebouw wilden binnendringen.

De agrariërs eisten dat de provincie in navolging van Gelderland, Overijssel en Drenthe de stikstofmaatregelen zou terugdraaien, maar de provincie Groningen ging daar niet in mee.

De boeren hebben toen met een trekker de deur van het provinciehuis geforceerd. De aanwezige agenten moesten een linie vormen en wapenstokken gebruiken om de menigte buiten te houden. Op de Vismarkt reden trekkers ook hekken omver. Een fietser werd daarbij bijna geraakt door een omvallend hek. Eerder op de dag moesten ook paaltjes het ontgelden tegenover de landbouwvoertuigen.

Later zijn twee mannen aangehouden voor de vernielingen bij het provinciehuis.

143 Boeren dringen Gronings provinciehuis binnen

Opening van Forum Groningen

Na jaren bouwen opende het Forum Groningen, twee jaar later dan gepland, in november de deuren. In het nieuwe culturele centrum in de stad zijn onder andere een filmhuis en bibliotheek gevestigd.

De opening van het grote gebouw werd op 29 november feestelijk gevierd met verschillende activiteiten. Na de opening door talkshowhost Tim den Besten en directeur Dirk Nijdam werden de deuren geopend voor het publiek. Het hele weekend lang stonden er verschillende activiteiten op het programma, waaronder een ontbijt en verschillende filmvoorstellingen.

In de eerste 24 uur dat het cultuurcentrum open was, werd het cultuurpaleis door 21.000 mensen bezocht. Sinds de opening is Forum Groningen 365 dagen per jaar geopend.

Echtpaar gedood in bioscoop

De politie in Groningen kreeg op 26 oktober een melding binnen over twee dode personen in een bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep. Ter plaatse troffen de agenten twee overleden personen aan. De slachtoffers waren een 55-jarige man en een 56-jarige vrouw, afkomstig uit Slochteren, die als schoonmakers in de bioscoop werkten.

De politie vaardigde dezelfde dag een opsporingsbevel uit voor de verdachte. Een dag later werd Ergün S. aangehouden. Tot nu toe is nog steeds onduidelijk waarom hij het echtpaar om het leven heeft gebracht.

Na de lugubere vondst werd de bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep voor de duur van vier dagen gesloten. De dagen daarna werden de horrorfilms geschrapt. Ook werd er geen aandacht besteed aan Halloween.

Gaswinning mogelijk in 2022 al beëindigd

In september maakte minister Eric Wiebes bekend dat de gaswinning in Groningen mogelijk al in 2022 wordt beëindigd, in plaats van in 2030. Voor komend jaar wordt de gaswinning al verlaagd tot onder 12 miljard kuub (11,8 miljard).

Er is besloten om hoogcalorisch gas en stikstof te mengen, waardoor laagcalorisch gas ontstaat. Laagcalorisch gas lijkt op het gas dat in Groningen wordt gewonnen, waardoor de productie in het Groningse gasveld omlaag kan.

Verder gaat de gaswinning in Groningen ook gedrukt worden door in de gasopslag in het Drentse Norg laagcalorisch gas op te slaan en dit type gas naar Duitsland te exporteren.

197 Rutte: 'Gaswinning is in nachtmerrie aan het eindigen'

Hardloper (27) neergestoken op het Jaagpad

Op 14 mei werd de 27-jarige Hidde Bergman neergestoken tijdens een hardlooprondje op het Jaadpad vlak bij de Zernike Campus in Groningen. De steekpartij zorgde voor grote onrust in de stad. Onder andere de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit en een aantal sportverenigingen riepen op om in de omgeving van het Zernike waar mogelijk samen te fietsen of te lopen.

Naar aanleiding van het dodelijke steekincident werd een grootschalige zoektocht naar de dader op poten gezet. De recherche verspreidde een compositietekening van de vermoedelijke dader. Er kwamen 176 tips binnen.

Een maand na het steekincident, begin juni, werd de verdachte aangehouden: een 26-jarige man uit Groningen. Later werd bekend dat hij op een briefje had geschreven dat hij iemand had vermoord of ging vermoorden.

De compositietekening die de politie destijds verspreidde.

Lift maakt val van zes verdiepingen

Een lift met daarin veertien medewerkers en studenten van de opleiding Farmacie heeft in januari een val van zes verdiepingen gemaakt in een faculteitsgebouw van de Rijksuniversiteit aan de Anthonius Deusinglaan in Groningen. Een van de personen is met onbekende verwondingen naar de spoedeisende hulp gebracht.

In maart werd bekend dat het liftongeluk was veroorzaakt door een fout afgestelde rem bij een bijna maximale belasting van zestien personen. Dit gebeurt niet wanneer de rem juist is afgesteld en de balancering van de liftkooi is aangepast aan het contragewicht, stellen de onderzoekers.