Groningen

Dit is er allemaal te doen tijdens de kerstvakantie in Groningen

De kerstvakantie is officieel begonnen. Daarom worden er in de stad veel winterse activiteiten en evenementen georganiseerd, zoals een silent disco op de schaatsbaan, een indoorkermis in MartiniPlaza en het Roald Dahl Festival in het Forum. NU.nl maakt een overzicht van wat er de komende twee weken allemaal te beleven valt.