Campingbaas Appie Wijma, exoskeletpionier Dennie Jager en handbalinternational Lois Abbingh zijn genomineerd voor Groninger van het Jaar 2019 bij de jaarlijkse verkiezing van RTV Noord.

De luisteraars en kijkers van het regionale nieuwsmedium konden de afgelopen weken Groningers nomineren voor de titel. In totaal kwamen er 3.500 nominaties binnen, van zowel bekende als onbekende Groningers, aldus RTV Noord.

Een van de Groningers met de meeste stemmen is campingbaas Appie Wijma. Mensen met weinig inkomen mogen gratis bij hem kamperen in Opende.

De tweede genomineerde is Dennie Jager, die een aantal jaar geleden een dwarslaesie opliep bij een ongeluk. Hij kreeg de kans om weer te lopen met een exoskelet, een soort 'robotpak'. Jager richtte vervolgens de stichting Walk On op, waarin hij strijdt voor erkenning van het exoskelet als medisch hulpmiddel.

De derde genomineerde is de Groningse handbalinternational Lois Abbingh, die begin december de wereldtitel kreeg. Ze benutte in de laatste seconde van de WK-finale een zevenmeterworp, waarmee ze Oranje naar het goud gooide. Dat was een primeur, want de handbaldames werden nog nooit wereldkampioen.

Inwoners van Groningen kunnen tot 27 december 18.00 uur stemmen op de drie genomineerden. De afgelopen vier jaar ging de prijs van Groninger van het Jaar naar Pieter Smit (2018), Freek de Jonge (2017), Henry Hoving en Kevin Roggeveld (2016) en Hans Nijland (2015).