Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) keert niet terug in het college van Gedeputeerde Staten. Brouns heeft onlangs per brief aan René Paas, commissaris van de Koning in Groningen, formeel zijn ontslag aangevraagd.

Brouns trok zich op 9 oktober tijdelijk terug uit het college in verband met zijn gezondheid. De afgelopen tijd heeft hij gebruikt om te herstellen.



Hoewel het inmiddels fysiek weer goed met hem gaat, is Brouns tot de conclusie gekomen dat zijn werk als provinciebestuurder momenteel niet te combineren is met zijn privéleven. "Na ernstige ziekte en een scheiding wil ik meer tijd vrijmaken voor mijn kinderen. Ik wil een betere balans vinden tussen werk en privé en ga op zoek naar een nieuwe baan in het bedrijfsleven", aldus Brouns.



De fractie van het CDA zegt respect te hebben voor zijn besluit. Fractievoorzitter Robert de Wit: "Het CDA en de inwoners van Groningen verliezen een gedreven bestuurder met een groot hart voor Groningen".



Brouns was elf jaar lang lid van de Provinciale Staten, waarvan zes jaar als fractievoorzitter. Daarna was hij bijna zes jaar gedeputeerde en tot twee keer toe lijsttrekker van het CDA.