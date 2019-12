De commissie Hertogh heeft donderdag laten weten dat er meer tijd nodig is om tot een overeenkomst te komen tussen het projectbureau, de gemeente en provincie Groningen, Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Herepoort over de extra kosten die gemoeid zijn met de vertraging van het project Aanpak Zuid.

Volgens de Delftse hoogleraar Marcel Hertogh zijn er veel constructieve gesprekken gevoerd tussen de partijen, maar is er nog geen duidelijkheid over het verdelen van de kosten. De partijen vinden zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid, zo laat hij in een brief aan de provincie weten.

De commissie Hertogh is in het leven geroepen om een impasse tussen de opdrachtgevers en de bouwers vlot te trekken. Die ontstond onder andere doordat de Helperzoomtunnel aanvankelijk niet kon worden ingeschoven. Ook op andere punten in het project ontstond vertraging.

Al vroeg in het project bleek dat de nieuwe ringweg pas drie jaar later wordt opgeleverd. Het is niet bekend hoe groot de schadepost van die vertraging is, maar het gaat mogelijk om tientallen miljoenen euro’s.

Onder leiding van hoogleraar Hertogh werden vorig jaar al wel afspraken gemaakt over het hervatten van de grote werkzaamheden. Zo kon uiteindelijk de Helperzoomtunnel toch succesvol worden ingeschoven. Ook werden er tijdens een grote zomerstremming honderden damwanden ingetrild.