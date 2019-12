Forum Groningen organiseert dit jaar opnieuw een satellieteditie van het International Film Festival Rotterdam, een van de grootste filmfestivals van Europa.

De komende editie staat op de agenda van woensdag 29 januari tot en met zondag 2 februari in Forum Groningen aan de Nieuwe Markt. Ook zijn er programma's in Grand Theatre en poppodium Vera.

De eerste titels van het programma van IFFR in Groningen 2020 zijn al bekend. Zo komt onder meer The Lighthouse naar Groningen, een maritieme film van Robert Eggers (The Witch) waarin Robert Pattinson en Willem Dafoe vuurtorenwachters spelen. Een andere titel is About Endlessness van de Zweedse regisseur Roy Andersson. De vrijdag staat tijdens het festival in het teken van de Franse film, waarvoor Forum Groningen samenwerkt met Institut Français.

Op donderdag 16 januari wordt het volledige programma van de komende editie bekendgemaakt. Vervolgens start op woensdag 22 januari de kaartverkoop.