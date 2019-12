De Helperzoomtunnel gaat op vrijdag 3 april open voor verkeer. Nog dezelfde avond gaat de spoorwegovergang bij de Esperantostraat dicht.

De Helperzoomtunnel wordt een verbinding voor auto's, fietsers, bussen en hulpdiensten tussen Helpman/Coendersborg en de wijken aan de oostzijde van het spoor (Europapark, De Linie en De Oosterpoortbuurt).

Vrachtwagens mogen er niet doorheen. De Helperzoomtunnel komt in het verlengde van de Helper Brink en sluit aan op de Duinkerkenstraat. De bouw van de tunnel is gestart in 2018. Afgelopen zomer is het tunneldeel succesvol op zijn plek onder het spoor geschoven.



De Helperzoomtunnel komt in de plaats van de spoorwegkruising bij de Esperantostraat, die om veiligheidsredenen moet sluiten. Bij deze spoorwegovergang tussen het Hoofdstation en station Europapark passeren de treinen vanuit en richting Assen, Winschoten en Duitsland. Komend jaar komt er tussen het Hoofdstation en station Europapark een vierde spoor, zodat hier nog meer treinen gaan rijden.



Op de plek van de spoorwegovergang komt in de toekomst een fietstunnel onder het spoor door. Deze fietstunnel komt deels te liggen op de plek waar de huidige tijdelijke ringweg loopt. Deze fietstunnel kan daarom pas worden gebouwd nadat de tijdelijke ringweg is afgebroken.

Daarvoor moet de verdiepte ligging van de ringweg in gebruik zijn genomen. Dit staat gepland voor 2024. In de tussenliggende jaren kunnen voetgangers en fietsers het spoor kruisen bij het Herewegviaduct, de fietstunnel bij station Europapark en de nieuwe Helperzoomtunnel.