De agrarische sector en de bouwsector demonstreerden woensdag op verschillende plekken in Nederland, waaronder in Groningen. De toegangswegen naar het provinciehuis werden uit voorzorg afgezet.

Op beelden op sociale media was te zien dat er verschillende vrachtwagens waren neergezet. Afgelopen oktober forceerden boeren de deur van het provinciehuis en werden er hekken omver gereden. De gemeente Groningen zet nu "groot materieel in om schade te voorkomen".

Ook werd station Groningen woensdagochtend tijdelijk geblokkeerd door actievoerders met trekkers. Door de blokkade was het station volledig afgesloten voor bussen en vervielen veel ritten, meldde QBuzz om 11.50 uur via Twitter.

Vanaf 6.00 uur gingen in Groningen honderden boeren met tractors de weg op om hinder te veroorzaken op snelwegen en knooppunten. Rond de spits stond het bij de stad Groningen muurvast. Ook rond 10.00 uur stond het verkeer vast op de zuidelijke ringweg, op de A7 richting Duitsland en op de Eemshavenweg.

Acties werden niet gecoördineerd door FDF

De acties werden niet gecoördineerd door beheerders van Telegram-groepen of actiegroep Farmers Defence Force (FDF). Actieleiders hadden van de politie te horen gekregen dat ze de boeren niet mochten opjutten. Actiegroep Farmers Defence Force kon een dwangsom van 100.000 euro opgelegd krijgen als de protestgroep een distributiecentrum zou blokkeren.

De boeren leken van plan om een deel van het Groningse wegennet plat te leggen. Zo werden boeren opgeroepen om op tractors richting de Eemshaven te rijden en weer via Winschoten naar de stad te komen om een constante opstopping te creëren. Ook werd geopperd de Duitse grens te blokkeren.



In Telegram-groepen was te zien dat de snelwegen op sommige plekken helemaal werden geblokkeerd. De Meldkamer Noord-Nederland riep de boeren in ieder geval op wel ruimte te maken voor hulpdiensten.