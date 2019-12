Kerstpakketten voor medewerkers van de gemeente Groningen zijn dit jaar voor het eerst uitstootvrij bezorgd. De pakketten werden vervoerd per bakfiets of met voertuigen die elektrisch of door waterstof worden aangedreven.

"Dit is een mooie stap in het emissievrij brengen van de stadslogistiek in de binnenstad van Groningen", zegt wethouder Philip Broeksma van Verkeer/Vervoer en Energietransitie.



De gemeente werkt samen met bedrijven uit de Koplopersgroep, bedrijven die duurzaam en sociaal willen ondernemen. De betreffende partijen - Stadsbeheer, SimplyMile, PostNL, Jan de Jong Verhuizingen, Cycloon, GO-FAST, Dropper en Packs / A7 Logistics - hebben volgens de gemeente aangegeven dit als een leerzame pilot te zien.