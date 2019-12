Henk Pijlman neemt op 1 september 2020 na twintig jaar afscheid als voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen, maakt de hbo-instelling maandag bekend.

De 64-jarige Pijlman trad in 2000 in dienst van de Hanzehogeschool als lid van het College van Bestuur. In 2004 werd hij benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur.

De Hanzehogeschool laat maandag in een persverklaring weten dat het bestuur onder zijn leiding verschillende ontwikkelingen doormaakte. Zo behaalde de hbo-instelling in 2018 als eerste hogeschool in Nederland de Instellingstoets Kwaliteitszorg. De Hanzehogeschool ging ook meer samenwerken met bedrijven en instellingen in de regio.

Pijlman wordt in maart 2020 65 jaar en neemt per 1 september 2020 afscheid bij de Hanzehogeschool. Hij blijft wel lid van de Eerste Kamer.