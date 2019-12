Het testcentrum van het transportsysteem hyperloop komt mogelijk naar de Groningse wijk Meerstad, laat wethouder Paul de Rook weten tijdens een raadscommissievergadering.

Op 20 december wordt definitief beslist of het testcentrum naar Groningen of naar Zeeland komt. Hardt Hyperloop, het bedrijf dat het testcentrum gaat bouwen, zal de locatie die dag bekend maken.

De Rook zei tijdens de vergadering dat Meerstad de meest waarschijnlijke locatie voor het testcentrum is. Een woordvoerder van de gemeente liet later weten dat het slechts een mogelijke locatie is, en dat er nog niets concreets over te zeggen valt.