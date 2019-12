De energieproeftuin EnTranCe van de Hanzehogeschool Groningen krijgt een waterstofleiding waarmee bedrijven kunnen experimenteren. Een dergelijke waterstofleiding ligt nog nergens anders in Nederland.

De leiding wordt toegevoegd aan het huidige ringleidingennetwerk voor warm water, koud water, elektriciteit en gas. Dit ringleidingennetwerk zorgt ervoor dat EnTranCe volledig zelfvoorzienend is. De waterstofleiding biedt bedrijven, onderzoekers en studenten de kans om uitgebreid onderzoek te doen naar de opslag van duurzame energie.

De aanleg van de waterstofleiding start naar verwachting in januari 2020. In april 2020 is de leiding klaar voor gebruik. Via de waterstofleiding kunnen bedrijven, onderzoekers en studenten nieuwe apparatuur direct voorzien van waterstof en daarmee experimenteren. Voorbeelden hiervan zijn opslagmethoden en verwarmingssystemen voor woningen.