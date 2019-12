De Esperantokruising is in de nacht van donderdag op vrijdag, tussen 1.00 en 6.00 uur afgesloten voor autoverkeer. De kruising was in de nacht van woensdag op donderdag ook gesloten.

Begin dit jaar is Strukton Rail gestart met de werkzaamheden voor het project Groningen Spoorzone. De werkzaamheden vonden tot nu toe vooral plaats rond station Groningen Europapark en De Vork in Haren.

In het voorjaar van 2020 start de aanleg van het extra spoor tussen station Groningen en De Vork in Haren. Voor die tijd moeten diverse kabels en leidingen van de bestaande sporen deels worden verlegd en vernieuwd. Zo ook ter hoogte van de Esperantokruising.

Tijdens de nachtelijke werkzaamheden deze week plaatst Strukton mantelbuizen onder het wegdek ter hoogte van de spoorwegovergang. In deze mantelbuizen komen de kabels en leidingen te liggen.