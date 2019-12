DOR, Model Depose, Inge van Calkar, The Vices en The Scorpion treden op tijdens de komende editie van Grunnsonic bij festival Eurosonic Noorderslag. De organisatie heeft donderdag de line-up voor de editie van 2020 bekendgemaakt.

Met het programma van Grunnsonic biedt het festival een podium voor artiesten die afkomstig zijn uit Groningen. Locaties die dit jaar een podium bieden aan de lokale acts zijn Het Pakhuis, Cleopatra, De Walrus, Idenza, O'Malley's, Warhol, Buckshot en Sunny Beach.

Het programma van Grunnsonic is samengesteld door POPgroningen, de popkoepel van de Provincie Groningen, in samenwerking met ESNS (Eurosonic Noorderslag).

Op het programma staan naast bovengenoemde artiesten ook Trail, Soul Theft, Small Town Bandits, WANTON, Wholly Michael, Real Farmer, Steernvanger, Martijn van der Zande, Andy Smart / Teddy's Last Ride, Harm's Fork, Cashmyra, CYNN, The Mudd, Het Kanaal, Phole, De Kat, Douwe Doorduin, Them Dirty Dimes, Wat Aans!, The Desmonds, R.C. Sullivan, Rayvano, Mental Wounds, Meadowlake, F.L.E.U.R.I., Revo, Cloudy Diow / Obey Reilly en ROOKS.