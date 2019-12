De nieuwe dienstregeling voor Groningen, die aankomende zondag ingaat, wijkt niet veel af van de oude dienstregeling. Wel komen er elektrische en waterstofbussen bij in Groningen en kan er vanaf zondag niet langer met contant geld betaald worden in de bus.

In de dienstregeling van de treinen rond Groningen verandert er weinig. De NS gaat wel op het traject tussen Groningen en Zwolle met snellere sprinters rijden, waardoor reizigers op dit traject zo'n vier minuten sneller zijn. De dienstregeling van Arriva blijft hetzelfde.

Qbuzz heeft voor aankomend jaar nieuwe en duurzame bussen toegevoegd aan de vloot. Om te zorgen dat de elektrische bussen onderweg niet stilvallen, komen op busstations, P+R-terreinen en bij sommige haltes oplaadpunten te staan.

Momenteel rijden er twee bussen op waterstof in Groningen en Drenthe. Voor de nieuwe dienstregeling komen er twintig bij. Voor de waterstofbussen wordt een tankstation gebouwd aan de Peizerweg.

Een andere verandering is dat er vanaf 15 december niet langer met contant geld betaald kan worden in de bus. Betalen kan alleen met pin of met een ov-chipkaart.

Ook wordt de maximumsnelheid van alle Q-linerbussen verhoogd naar 100 kilometer per uur. Het dragen van een gordel wordt in deze bussen daarom verplicht. De Q-liners hebben straks alleen nog maar zitplaatsen.