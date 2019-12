Het Clubhuis voor Doven heeft een wedstrijd uitgeschreven waarbij gezocht wordt naar een naamgebaar voor het pas geopende Forum Groningen.

De vereniging roept mensen op om een naamgebaar te bedenken, en daar een filmpje van te maken. Het filmpje moet voor 28 december ingestuurd worden. Op 3 januari bij de Nieuwjaarsreceptie van het Dovenclubhuis wordt vervolgens het nieuwe gebaar bekend gemaakt.

Het Forum in Gronigen is eind november geopend. In de eerste 24 uur dat het nieuwe cultuurcentrum open was, trok het 21.000 mensen.