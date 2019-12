De Zernike Campus in Groningen heeft in 2021 een nieuw innovatief gebouw, dat plaats biedt aan honderden werknemers.

Het gebouw heet Plus Ultra, wat ‘steeds verder’ betekent. Het moet verwijzen naar de gedrevenheid om te blijven innoveren en te verbeteren. Dit nieuwe pand biedt op maat gemaakte accommodaties voor startups, scale-ups en innovatieve bedrijven.

Zernike Campus, onderdeel van Campus Groningen, focust zich op bedrijven die actief zijn in energie, chemie, life sciences en big data. Het is de bedoeling dat Plus Ultra de verbinding legt tussen die bedrijven en werkt als een katalysator. Het gebouw moet samenwerking tussen bedrijven, kennisorganisaties en onderwijsinstellingen stimuleren.

Ontwikkelaar Kadans Science Partner uit het Noord-Brabantse Haaren begint medio 2020 met de bouw van het pand, dat 11.500 vierkante meters telt. De oplevering staat gepland voor het derde kwartaal van 2021.