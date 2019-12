Groningen

Weekend in Groningen: Platenbeurs en Zweedse kerstmarkt

Er is komend weekend weer genoeg te doen in Groningen. In MartiniPlaza halen muziekliefhebbers hun hart op tijdens de platenbeurs en in de Suikerfabriek wordt een Zweedse kerstmarkt gehouden. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.