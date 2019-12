De eigenaren van de winkel SchoenenZaken in de Zwanestraat moeten de flessen sterke drank die zij in de winkel hebben staan van de gemeente Groningen verwijderen.

De flessen sterke drank, die een plek achter de toonbank hebben, staan ter decoratie in de winkel, maar dat is volgens ambtenaren van de gemeente niet toegestaan in de schoenenwinkel. Als de flessen vrijdag nog in de winkel staan, krijgen de eigenaren een boete.

De eigenaren hebben de flessen rum, whisky en Berenburg inmiddels weggehaald. Ook hebben zij een oplossing gevonden voor de lege ruimte achter de toonbank. Door middel van een Facebook-oproep hebben zij meerdere lege flessenkokers van mensen ontvangen, wat wel is toegestaan.

De eigenaar gaat binnenkort samen met Erik Bos, voorzitter van de Groningen City Club, in gesprek met wethouder Paul de Rook. "De wet kunnen we niet veranderen, maar we kunnen wel afspraken maken over hoe ondernemers en politiek in de toekomst het beste kunnen communiceren over dit soort zaken."