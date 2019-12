Het Groningse D66-raadslid Wieke Paulusma heeft woensdagavond in Berlijn de Europese prijs voor democratische vernieuwing, de Innovation in Politics Award 2019, gewonnen.

Paulusma was genomineerd voor haar betrokkenheid bij de Coöperatieve Wijkraad in de Oosterparkwijk. Het D66-raadslid was één van de tachtig finalisten, waarbij ze meedeed in de categorie democratie. Een jury van ruim duizend Europeanen selecteerde de finalisten uit vierhonderd genomineerden.

De prijzen worden sinds 2017 op initiatief van het Innovation in Politics Institute uitgereikt. Dit instituut houdt zich bezig met versterking van de democratie in Europa.

De Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk bestaat sinds 2017. In deze wijkraad zitten elf inwoners van de wijk en een aantal leden van de Groningse gemeenteraad. Samen nemen ze beslissingen over de Oosterparkwijk.

Het is één van de democratische experimenten in Groningen waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd. De Oosterparkwijk is de eerste wijk in Nederland met een coöperatieve wijkraad.

"Democratische vernieuwing is een kwestie van een lange adem. De wijkraad in de Oosterparkwijk is daar een onderdeeltje van", laat Paulusma weten.