Bauke Mollema is maandagavond in het MartiniPlaza in Groningen verkozen tot Groningse sporter van het Jaar. Ook Lonneke Uneken, Romano Postema, FC Groningen onder de zeventien en Arjen Robben ontvingen een prijs.

Tijdens het Groninger Sportgala 2019 worden de sporters in de gemeente en provincie Groningen geëerd met verschillende prijzen. Dit jaar werden die prijzen uitgereikt door wethouder Inge Jongman, gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk en de coaches Arjan Taaij (Lycurgus) en Erik Braal (Donar).

Bauke Mollema won de prijs van sporter van het jaar omdat hij de Ronde van Lombardije dit jaar won. Daarnaast deed hij het dit jaar goed met een overwinning in de Japan Cup, werd hij Europees en wereldkampioen bij de gemengde ploegenestafette en behaalde hij een vijfde plaats in de Giro d’Italia.

De negentienjarige wielrenner Lonneke Uneken werd maandagavond verkozen tot Sporttalent 2019. Ze pakte al meerdere toptienklasseringen in wereldbekerwedstrijden en tijdens het EK voor wielrensters tot 23 jaar won zij een bronzen medaille.

FC Groningen onder 17 jaar is verkozen tot Sportploeg 2019. Het team werd dit jaar kampioen in hun leeftijdsklasse. Het was voor het eerst dat een jeugdteam van FC Groningen landskampioen werd. Een van de spelers van het team, Romano Postema ontving ook de Sportstimuleringsprijs. Onlangs debuteerde hij op zeventienjarige leeftijd in het eerste elftal van FC Groningen.

De Provinciale Sportprijs 2019 is uitgereikt aan Arjen Robben. De prijs is een eerbetoon aan zijn voetballoopbaan, waarachter hij dit jaar een punt zette. Tijdens het Sportgala is verder een Breedtesportpenning uitgereikt aan Anne Verzijl van Basketbal Vereniging Groningen (BVG). Zij is oprichter en trainer van het G-team van BVG.