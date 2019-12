De politie in Groningen is op zoek naar nieuwe tips over een cold case in de stad. Op dinsdag 19 november 2002 werd in het Boterdiep een lichaam gevonden, vlak bij de splitsing met het Van Starkenborghkanaal.

Het lichaam was verminkt en op verschillende plaatsen werden destijds lichaamsdelen aangetroffen. Deze week stond de zaak ook centraal op de coldcasekalender 2019, een kalender die in penitentiaire inrichtingen in Nederland verspreid wordt waarop 52 onopgeloste zaken staan vermeld.

Volgens de politie was het slachtoffer vermoedelijk een man met een donkere huidskleur. Hij is waarschijnlijk ouder dan dertig jaar en heeft kort kroeshaar.

De politie vraagt getuigen of mensen die meer informatie hebben over de oude zaak om zich te melden.