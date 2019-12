Lokale winkeliers in Groningen gaan vanaf maandag hun producten online aanbieden via een nieuwe website.

Volgens Michiel Vos, eigenaar en initatiefnemer van de website Zupr, is het voor kleinere retailers lastig om te concurreren met grote online spelers. De nieuwe verkoopwebsite moet dit een beetje makkelijker maken.

Volgens Vos blijkt uit statistieken van Google dat consumenten online zoeken naar waar producten in de buurt te koop zijn. "Met Zupr ontwikkelen we oplossingen waarmee elke winkelier op die lokale vraag kan inspelen door het aanbod zichtbaar te maken, zonder dat hij daarvoor diep in de buidel hoeft te tasten."

Zupr werkt samen met een ander bedrijf uit Stad, Dropper. Dat zorgt voor snelle en duurzame bezorging met de fiets. Verder zijn de Groningen City Club en Marketing Groningen bij het project betrokken. Warenhuis Groningen biedt producten aan van 45 winkels uit Stad.