Groningen krijgt volgend voorjaar een hondenspeeltuin in het Stadspark. Het wordt de eerste speelplaats voor de dieren in de stad.

De gemeente Groningen en de Vereniging Hondvriendelijk Groningen (VHG) hebben in het Stadspark een locatie voor de speeltuin gevonden. De keuze viel op Stadspark, omdat het een centrale ligging en lange loslooproutes heeft en heel groen is. Het park is al populair onder hondenbezitters.

De gemeente en VHG hebben verder ook afspraken gemaakt over seizoensgebonden losloopgebieden. Dat zijn gebieden waar honden van oktober tot en met maart zonder hondenriem mogen rondlopen. Dergelijke gebieden komen bij Westpark, Kardinge en Ruskenveen.

De hondenspeeltuin zal grenzen aan de drukbezochte loslooproute en wordt voorzien van een aantal speelelementen en -toestellen waar honden plezier aan kunnen beleven.

Net in de rest van de gemeente moeten hondenbezitters ook in de hondenspeeltuin hondenpoep opruimen. Naar verwachting wordt de speelplaats in het Stadspark in het voorjaar geopend.