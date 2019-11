Groningen

Meeste ongelukken in Groningen vinden plaats bij op- en afritten snelweg

De meeste ongelukken in de provincie Groningen vonden vorig jaar plaats in de buurt van een op- of afrit van een snelweg, blijkt uit onderzoek van Univé. De meeste ongevallen vonden plaats in de buurt van afrit 37, afslag Groningen Centrum vanaf de N7.