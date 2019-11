Forum Groningen opent vrijdag om 17.00 uur officieel met een 24 uur lang programma gevuld met dansende robots, talkshowhost Tim Den Besten, historische filmbloopers en diepte-interviews met sekswerkers en daklozen.

De meeste activiteiten tijdens het openingsfeest in het Forum zijn gratis toegankelijk. Kijk hier voor het hele programma.

Dansende, interactieve robots

Tijdens de opening van het Forum is de internationale techshow Inferno voor het eerst in Nederland te zien en te ervaren. Inferno is een interactief optreden van mensen verkleed als robots. De voorstelling is vormgegeven door de kunstenaars Bill Vorn en Louis-Philippe Demers en is geïnspireerd op Dantes epos La Divina Commedia.

De gratis toegankelijke voorstelling is onder meer op vrijdag om 17.30 uur te zien in de Robostudio.

Sekswerker en dakloze vertellen hun levensverhaal

Tijdens de Human Library Late Night-edition vertellen interessante personen, die de meeste mensen in het dagelijks leven niet snel spreken, hun levensverhaal. Denk aan een sekswerker, een nachtportier, een dakloze en een politieagent.



De Human Library Late Night-edition is te zien op vrijdag 22.00 uur op de locatie 3 West.

Een verzameling van de beste filmbloopers

EYE-programmeur Ronald Simons heeft de meest hilarische filmbloopers verzameld uit de filmgeschiedenis. Deze worden onder meer getoond op vrijdag om 17.30 uur op de locatie Camere 5.

Kinderfeestje met Alice in Wonderland

Alle kinderen tot en met twaalf jaar mogen zaterdag om 9.00 uur aanschuiven op de locatie Wonderland bij een theefeest met de Maartse Haas, de Hoedenmaker en de Slaapmuis uit Alice in Wonderland.

Alle kinderen mogen verkleed komen.

Özcan Akyol en Nico Dijkshoorn in het Forum

Diverse schrijvers komen op zaterdag tussen 13.00 en 17.00 naar de locatie 3 West in het Forum. Denk aan Özcan Akyol, Nico Dijkshoorn, Ronald Giphart, Kees van Beijnum, Vrouwkje Tuinman en Ellen Deckwitz.



Het evenement genaamd Schrijvers in 't wild wordt gehost door Cesar Majorana.

Zonsopkomst kijken met wetenschapsjournalist Govert Schilling

Tussen zaterdag 8.00 en 9.00 uur kunnen bezoekers voor 6,50 euro samen met wetenschapsjournalist Govert Schilling naar de zonsopgang kijken vanaf het dak van het Forum. Schilling vertelt daarbij alles wat mensen willen weten over het licht- en warmtegevend hemellichaam.

Een kop koffie, chocoladebroodje en indien nodig een paraplu worden verzorgd.

Duik in virtual reality en maak een 3D-scan

In het gratis toegankelijke Smartlab kunnen bezoekers op vrijdag en zaterdag kennis maken en spelen met de nieuwste technologieën. Duik bijvoorbeeld in virtual reality, maak een 3D-scan van jezelf en ontdek hoe een game wordt gemaakt.

Kattenfilmpjes op het grote doek

De Amerikaanse kattensensatie CatVideoFest was dit jaar voor het eerst te zien in Nederland en zorgde overal voor uitverkochte zalen. In het Forum kun je op vrijdagavond en zaterdagochtend gratis nogmaals kijken naar de leukste kattenfilmpjes op het witte doek.

Tim den Besten ontdekt de totstandkoming van het Forum

Talkshowhost Tim den Besten interviewt op vrijdag en zaterdag de makers, de beslissers, de bouwers, de bezoekers en de kunstenaars over de totstandkoming van het Forum op het Filmplein op de vijfde etage.

De toegang is gratis.