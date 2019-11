Vier opleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) horen tot de best beoordeelde universitaire opleidingen van Nederland. Dat staat in de Keuzegids Universiteiten 2020, die woensdag is uitgekomen.

Het gaat om de opleidingen Archeologie, Minorities & Multilingualism, English Language and Culture en Global Responsbility and Leadership. Zij scoren 90, 88 en twee keer 84 punten. 100 is de maximale score.

Daarmee haalt de RUG de top drie. Op de eerste plek staat Plantenwetenschappen van de Universiteit van Wageningen (96 punten). De tweede plek deelt de RUG met de opleiding Technische Natuurkunde van de Universiteit Twente (90 punten).

In de Keuzegids worden de universitaire opleidingen in Nederland onder de loep genomen. De gids wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie zonder sponsoring door bedrijven, instellingen of de overheid, en maakt gebruik van onder meer de Nationale Studenten Enquête (NSE) die elk jaar door studenten wordt ingevuld.

De ranglijst met de beste universiteiten en de complete Keuzegids wordt later woensdag bekend gemaakt.