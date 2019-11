De meeste ongelukken in de provincie Groningen vonden vorig jaar plaats in de buurt van een op- of afrit van een snelweg, blijkt uit onderzoek van Univé. De meeste ongevallen vonden plaats in de buurt van afrit 37, afslag Groningen Centrum vanaf de N7.

72,3 procent van de ongevallen vond plaats naast een op- of afrit. Volgens de onderzoekers is Groningen procentueel gezien koploper als het gaat om het percentage ongelukken bij op- en afritten. In de provincie Zeeland was het percentage het laagst, namelijk 33,3 procent.

In de provincie Drenthe vonden de meeste ongelukken plaats op de A28, bij de afrit Eelde.



Volgens de onderzoekers hebben de ongelukken bij een op- of afrit overigens minder vaak een dodelijke afloop dan ongevallen op stukken snelweg zonder in- of uitvoegend verkeer.