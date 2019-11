Binnenland Woningen Hoogezand vrijgegeven na ontruiming om gaslek door vuurwerk In het Groningse Hoogezand is de brandweer zondag overgegaan tot een tijdelijke ontruiming van 45 woningen vanwege een gaslek dat is ontstaan doordat vuurwerk op straat in een put is gegooid. Inmiddels zijn de woningen weer vrijgegeven.