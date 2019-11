De vergelijkingsite Gaslicht.com van de Groningse ondernemer Ben Woldring is woensdag tijdens de verkiezing van Website van het Jaar tweemaal in de prijzen gevallen. Gaslicht.com is benoemd tot beste en populairste website in de categorie energie.

Een delegatie van het bedrijf was woensdagavond aanwezig bij de prijsuitreiking in Amsterdam. Presentator Jan Versteegh riep het team tweemaal het podium op.

In de categorie energie nam Gaslicht.com het op tegen websites als Nuon, Oxxio, Budget Energie, EasySwitch.nl, Energiedirect en Essent. In totaal werden in tien categorieën prijzen uitgereikt. De website van PSV werd de grote winnaar.

Op de Website van het Jaar-verkiezing is 511.141 keer gestemd.