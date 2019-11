De inwoners van de gemeente Groningen kunnen vanaf woensdag hun stem uitbrengen op vijf kandidaten voor het kinderburgemeesterschap. Op 7 december wordt bekend wie dat wordt.

Floor, Lieuwe, Milou, Venne en Vera zijn dit jaar de kandidaten voor het kinderburgemeesterschap.

De gemeente kiest elk jaar een kinderburgemeester en een locokinderburgemeester. Ze willen kinderen op die manier een duidelijkere stem geven en ze mee laten praten over wat voor kinderen belangrijk is. De kinderburgemeester vergezelt soms de burgemeester of een wethouder en verricht ook ceremoniële taken, zoals openingen en evenementen. Hij of zij is ook voorzitter van de Raad van Kinderen.

De verkiezing van (loco)kinderburgemeester wordt voor de derde keer gehouden onder kinderen uit groep zes en zeven van basisscholen uit Groningen. Van alle kinderen die zich hebben aangemeld zijn dus vijf kandidaten geselecteerd.

Vorig jaar werd Jouayria gekozen als kinderburgemeester van Groningen. De locokinderburgemeester is Amy. Hun ambtstermijn zit er eind december op.

Op een speciale website kan iedereen tot en met vrijdag 6 december online stemmen. Op zaterdag 7 december kan iedereen tussen 10.00 en 11.30 uur een stem uitbrengen in de entreehal van het Groninger Forum.

Daar voeren de vijf kandidaten campagne om de laatste stemmen binnen te halen. Een half uur daarna maakt de echte locoburgemeester Mattias Gijsbertsen bekend wie de nieuwe kinderburgemeester wordt.